El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de ocho personas vinculadas al Partido Aprista Peruano (APRA), entre ellas el excongresista y actual candidato al Senado Jorge del Castillo, por el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y enero de 2025.

La investigación se originó por un presunto aporte de Odebrecht a la campaña presidencial de Alan García en 2005 , supuestamente canalizado a través de Luis Alva Castro.

En declaraciones a Canal N, Jorge del Castillo rechazó la medida judicial y afirmó que tiene una clara intencionalidad política. Sostuvo que ni él ni otros dirigentes del APRA participaron ni tuvieron conocimiento del presunto financiamiento irregular y denunció que la decisión busca afectar su candidatura y la del partido en pleno proceso electoral.

Asimismo, cuestionó que no se le haya reconocido el derecho al antejuicio, a diferencia de otros exdirigentes apristas excluidos del caso.

El exministro negó cualquier vínculo con delitos como lavado de activos o asociación ilícita y aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia entregando voluntariamente sus estados bancarios.