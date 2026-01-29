La Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima Norte informó que se confirmó, en segunda instancia, la condena contra Miguel Saldaña, exalcalde del distrito de Comas, por el delito de negociación incompatible.

El fallo ratifica la sentencia de cuatro años de prisión por hechos ocurridos durante su gestión, relacionados con la aprobación irregular de un proyecto inmobiliario sin contar con los estudios técnicos exigidos por la normativa vigente.

Según la investigación fiscal, en 2017 se autorizó la construcción del centro comercial Mall Plaza Comas pese a la falta de sustento técnico, favoreciendo indebidamente a la empresa Mall Plaza Inmobiliaria S.A.

La decisión judicial determinó que Miguel Saldaña no ejerció el control correspondiente sobre los trámites, lo que vulneró los principios de legalidad y transparencia en la administración pública.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Superior anticorrupción de Lima Norte logró que se confirme, en segunda instancia, la condena para Miguel Saldaña, exalcalde de Comas, por el delito de negociación incompatible, luego de que su gestión aprobara la construcción de un centro comercial que no… pic.twitter.com/3eb6avqTrW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 29, 2026

Junto al exburgomaestre también fueron condenados Jorge Ávalos, Juan Amézquita, Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, exfuncionarios municipales, todos con la misma pena.

No obstante, el Poder Judicial dispuso que la condena inicial se ejecute mediante 156 jornadas de trabajo comunitario, además de una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos y el pago solidario de S/ 25 000 como reparación civil al Estado.