El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, expresó el respaldo del Ejecutivo al presidente de la República, José Jerí, en el contexto de la investigación fiscal por reuniones con empresarios chinos.

En declaraciones a Canal N, el ministro aseguró que el mandatario ha respondido a todas las interrogantes y ha colaborado tanto con el Congreso como con el Ministerio Público, y sostuvo que no existen indicios de la comisión de un delito.

“Confiamos plenamente en su palabra”, afirmó, al descartar eventuales renuncias en el gabinete tras la difusión de imágenes del jefe de Estado.

Wilder Sifuentes señaló que el propio presidente asumió de manera voluntaria la responsabilidad política por los cuestionamientos surgidos y destacó su cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, indicó que el caso se mantiene en el plano de las sospechas y no de pruebas concluyentes, postura que -según dijo- también ha sido expresada desde el Congreso.

Sobre una eventual censura, remarcó que el gabinete está sometido al control político y dispuesto a cualquier evaluación parlamentaria.

Siete mociones de censura

Cabe precisar que tras las reuniones clandestinas del presidente José Jerí con empresarios chinos, se presentó la séptima moción de censura contra el mandatario, impulsada por el congresista Hamlet Echevarría.

Esta iniciativa se suma a otras seis presentadas en los últimos días y evidencia el creciente consenso parlamentario para cuestionar la permanencia de José Jerí, quien además preside la Mesa Directiva y ejerce de manera encargada la Presidencia de la República.