La Junta Nacional de Justicia (JNJ) comunicó oficialmente al Ministerio Público la no ratificación del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, conforme al proceso de evaluación integral que realiza este organismo constitucional.

Mediante el Oficio N.° 076-2026-P/JNJ, con fecha 28 de enero de 2026, la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, informó al fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, sobre la Resolución N.° 018-2026-Pleno-JNJ, emitida el 26 de enero de 2026.

En el documento, la JNJ remite copias certificadas de la resolución adoptada por su pleno, en aplicación del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Juezas del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución N.° 260-2020-JNJ y publicado en el diario oficial El Peruano.

¿Qué dispone la resolución?

La resolución comunicada corresponde al proceso de la Convocatoria N.° 001-2021-Ratificación/JNJ y declara la no ratificación de Pablo Sánchez Velarde en el cargo de fiscal supremo del distrito fiscal nacional.

De acuerdo con el artículo 66 del reglamento, la no ratificación implica el cese en el cargo a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, debiendo la decisión ser puesta en conocimiento de las instancias correspondientes para los fines de su competencia.

Marco legal del procedimiento

El procedimiento de ratificación forma parte de las atribuciones constitucionales de la JNJ y tiene como finalidad evaluar el desempeño, conducta e idoneidad de jueces y fiscales que culminan su periodo de siete años en el cargo.

En el caso de la no ratificación, la norma establece que no se trata de una sanción disciplinaria, sino del resultado de un proceso de evaluación integral, cuyos efectos son definitivos respecto a la permanencia en el cargo evaluado.