Tras más de dos meses desde su detención, el Ministerio Público a través de su cuentad de X, informó que la Fiscalía Superior anticorrupción logró que se confirme la medida de 18 meses de prisión preventiva para Aníbal Morillo, exgerente regional de Salud de La Libertad, investigado como autor del delito de cohecho pasivo.

Cabe recordar que el 19 de noviembre de 2025, un megaoperativo realizado en 13 inmuebles de La Libertad, Áncash y Lima permitió la captura de Luis Alejandro Álvarez Saavedra, exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, y de Jorge Luis Silva Chuna, exfuncionario de Digesa, en el marco de la investigación por graves irregularidades en la producción y distribución de los alimentos del extinto programa Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

De acuerdo con la teoría fiscal, Frigoinca se habría infiltrado en el Estado, específicamente en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, con el objetivo de obtener permisos y fiscalizaciones sanitarias irregulares. Esto le habría permitido distribuir sus productos alimenticios en colegios públicos a través del programa Qali Warma, generando, debido a su estado putrefacto, múltiples casos de intoxicación masiva entre niños y adolescentes en distintas escuelas del país a lo largo del año.

Otro de los principales implicados es Fredy Hinojosa, exjefe del Qali Warma. Según Luis Capuñay, abogado de Michael Burga, hijo del fallecido Nilo Burga, los actos ilícitos investigados habrían ocurrido durante su gestión. En ese contexto, señaló que Hinojosa tiene mucho por aclarar ante el Ministerio Público y que, en su debido momento, deberá decidir entre “defenderse o colaborar con la justicia”.

Cabe señalar que Óscar Acuña Peralta continuará su proceso en libertad, bajo comparecencia simple, según disposición judicial. En cambio, el Poder Judicial ordenó la captura de Milton Broca por encontrarse prófugo.

La Fiscalía alista acusaciones en el Caso Qali Warma

La Fiscalía informó “que está próxima a presentar acusación” por el caso Qali Warma. El proceso, que investiga presuntos pagos para favorecer a empresas con contratos en el programa de alimentación, reúne a 33 investigados.

Entre los implicados figura Óscar Acuña, hermano de César Acuña. Es sindicado de cobrar coimas para facilitar contactos y operaciones a la empresa Frigoinca en La Libertad. Sin embargo, el hecho más grave del caso es el presunto asesinato de Nilo Burga.

En detalle

En el grupo de investigados figuran 19 funcionarios y 13 ciudadanos naturales. La investigación, que abarca los delitos de organización criminal, cohecho, colusión y tráfico de influencias, ya se encuentra en la cuarta fase de la etapa preparatoria.

El fiscal Reynaldo Abia, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, detalló que se tienen “varios procesos especiales de colaboración eficaz”.

Según la tesis, la empresa Frigoinca, cuyo representante legal Nilo Burga fue hallado muerto en un hotel en Magdalena meses después de conocerse el caso, “habría diseñado e implementado un sistema de sobornos orientado a corromper a funcionarios y servidores” del programa de alimentación escolar Qali Warma (hoy Wasi Mikuna).

Lo mismo habría ocurrido con la Sociedad Ganadera Calipuy, “cuyos fondos, destinados a sobornos habrían sido encubiertos, bajo conceptos simulados de ‘asesorías en ventas’”.

El objetivo era hacerse de los contratos públicos de conservas cárnicas y otros que, tras distribuirse a nivel nacional, reportaron casos de intoxicación en menores.

“Lo que sigue es corroborar algunos dichos que nos han entregado a efectos de identificar a más presuntos autores o cómplices. Esta presunta organización habría partido de la empresa Frigoinca y cooptado a funcionarios de Qali Warma”, detalló Abia.