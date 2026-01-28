En el bulevar de la avenida Bolognesi se realizó el 27 de enero una emotiva ceremonia en homenaje al destacado tenista arequipeño Alejandro Olmedo Rodríguez, al conmemorarse los 90 años de su natalicio.

En la actividad, frente a la estatua de Alejandro Olmedo, participaron autoridades del distrito de Yanahuara, directivos, familiares y amantes del deporte, quienes resaltaron la vida de Alejandro Olmedo, marcada por la excelencia y la pasión por el tenis.

Entre los invitados resaltó el alcalde Sergio Bolliger Marroquín, el Dr. Aníbal Pepper y los directivos del club Internacional: César Cornejo Samanez, presidente del club; Irma Vélez Bustinza, I vicepresidenta y presidenta del Comité Deportivo; y Ana María Morisaki Cano, vocal de Tenis de Campo.

El legado deportivo de Alejandro Olmedo llevó el nombre de Arequipa y del Perú a lo más alto del tenis mundial, destacando la Copa Davis de 1958 y los títulos de Australian Open y Wimbledon 1959, logros que lo consagraron en el Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Se reconoció a una de las grandes figuras del deporte arequipeño, manteniendo vivo un legado que hoy inspira a futuras generaciones de tenistas.