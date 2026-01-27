El FBC Melgar quedó listo para enfrentar el sábado 31 de enero a las 18:30 horas a Cienciano, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura. El entrenador Juan Reynoso tiene cada vez menos dudas con el once inicial.

Por lo pronto, Matías Lazo, Jeriel De Santis, Jhamir D’Arrigo, Franco Zanelatto y Nicolás Quagliata se encuentran en proceso de recuperación y posiblemente dos de ellos estén convocados para estar en la banca ante el equipo rojo.

“A Franco lo queremos llevar muy en calma, la verdad cada vez nos sorprende porque evolucionó muchísimo, pero de esos cuatro, dos es muy probable que vayan al banco o alguno inicie, vamos a ver cómo se da la semana, a Jeriel lo estamos llevando también de a poco porque venía varias semanas sin entrenar”, señaló Reynoso.

Le tiene fe al mexicano Javier Salas, a quien considera un jugador que tiene mucho potencial y con el transcurrir de las fechas será importante en la primera línea de la volante. “He trabajado con Javi bastante tiempo, sé lo que nos va a dar y por eso lo hemos traído. Está claro que de repente no vieron su mejor versión”, dijo.

Sin embargo, el DT rojinegro resaltó el trabajo que vienen desarrollando los futbolistas más jóvenes del plantel. “Nos va a dar una pauta para el sábado contra Cienciano, y es la única forma de elevar la competitividad interna y con eso el rendimiento y el resultado”, apuntó.

A pesar de que la nacionalidad peruana de Pablo Eruste se complica, el estratega nacional no descarta la posibilidad de reforzar el equipo con otro futbolista extranjero. “Mediados de febrero, haremos una evaluación, si es pertinente incorporar un extranjero más”, señaló.