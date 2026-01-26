La Tarde Rojinegra fue una fiesta donde asistieron los hinchas y el grupo musical X Dinero, pero fueron los futbolistas comandados por Juan Reynoso quienes pusieron la cereza a la torta al vencer 2-1 a Deportivo Macará de Ecuador, el invitado de honor.

El primer gol fue anotado por el juvenil Matías Zegarra (31′) de un fuerte remate de larga distancia. Fue felicitado por sus compañeros y se espera que sea el comienzo de un buen año deportivo.

Nicolás Quagliata salió lesionado antes de terminar el primer tiempo; fue reemplazado por Patricio Núñez. El ataque rojinegro se potenció con Bernardo Cuesta, Jhonny Vidales y Pablo Erustes.

En la segunda mitad del encuentro, Mateo Viera (55′) dejó en silencio el coloso agustino al convertir el empate momentáneo. Sin embargo, Alec Deneumostier (67′) se sumó al ataque y de cabeza anotó el gol del triunfo.

Plantel del FBC Melgar venció 2-1 a Macará de Ecuador. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

PRESENTACIÓN

Las gargantas de los asistentes al coloso agustino guardaron sus gargantas para el final, cuando apareció Bernardo Cuesta, considerado un ídolo vigente por ser el máximo goleador del club en el ámbito profesional. Fue el más ovacionado en el recinto deportivo.

También fueron aplaudidos masivamente Horacio Orzán, Cristian Bordacahar y Carlos Cáceda.

INVITADO

El club Melgar volteó en tres oportunidades la mirada al norte del continente para invitar a equipos ecuatorianos para la presentación del equipo. El primero fue Independiente del Valle (2019), Deportivo Cuenca (2025) y Deportivo Macará (2026).

La Tarde Rojinegra de este año dejó un sabor agradable en los hinchas rojinegros al terminar el partido 2-1 a favor de FBC Melgar sobre Macará.