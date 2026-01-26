El FBC Melgar se presentó a lo grande ante su hinchada en un evento cargado de espectáculo, energía y ambición, dejando en claro que el club está listo para la pelea en la Liga 1. La tarde rojinegra se llevó a cabo este domingo 25 de enero en el Estadio Monumental de la Unsa.

La presentación oficial de los rojinegros estuvo acompañada de un ambiente festivo por la presencia del grupo musical X Dinero. Además, las chicas de la Sub-14 y Sub-16 también fueron ovacionadas por el público.

El plantel presentado estuvo conformado por Ian Arróspide, Kevin Yáñez, Ángel Obando, Matías Zegarra, Nicolás Figueroa, Yimmy Gamero, Patricio Núñez, Gian Carlo García, Ryu Yabiku, Facundo de la Cruz, Ricardo Farro Jorge Cabezudo, Franco Zanelatto, Jeriel de Santis, Jesús Alcántar, Javier Salas, Pablo Erustes, Nelson Cabanillas, Jhamir D’Arrigo, Alejandro Ramos.

Entre otros destacados del Dominó, también están Alec Deneumostier, Carlos Cáceda, Lautaro Gúzman, Nicolás Quagliata, Jhonny Vidales, Walter Tandazo, Matías Lazo, Cristian Bordacahar, Horacio Orzán y Bernardo Cuesta.

Plantel en la Tarde Rojinegra 2026 del FBC Melgar, en el estadio de la UNSA. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Bernardo Cuesta en la Tarde Rojinegra 2026 del FBC Melgar, en el estadio de la UNSA. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Cristian Bordacahar en la Tarde Rojinegra 2026 del FBC Melgar, en el estadio de la UNSA. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Carlos Cáceda en la Tarde Rojinegra 2026 del FBC Melgar, en el estadio de la UNSA. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Horacio Orzán en la Tarde Rojinegra 2026 del FBC Melgar, en el estadio de la UNSA. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Franco Zanelatto en la Tarde Rojinegra 2026 del FBC Melgar, en el estadio de la UNSA. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Tarde Rojinegra 2026 del FBC Melgar, en el estadio de la UNSA. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)