Este sábado se jugó la tercera fecha del Campeonato de Fútbol Senior, Máster y Libre, organizado por la Asociación del Deporte Alto Libertad en el distrito de Cerro Colorado. La jornada nuevamente se realizó en el Complejo Deportivo Comité 5-6, donde más de 50 equipos buscan el título en su respectiva categoría.

Javier Alvis es el presidente de la junta directiva de la asociación y desde un inicio resaltó que este campeonato se trata de compromiso, responsabilidad y confraternidad entre los residentes de la zona. Solo cinco equipos de las categorías Senior y Máster lograrán clasificar a la liguilla final.

Cabe resaltar que la primera fecha se llevó a cabo el 11 de enero, un certamen que se realiza cada año y congrega a la comunidad deportiva del sector. Así también, se ha definido un calendario dividido para cada fin de semana,

LLUVIA DE GOLES

Por la categoría Super Máster, Unión Libertad logró una ajustada victoria por 2-1 frente a Sporting Cristal. Con este resultado, consiguió sumar tres puntos más en su cuenta. En otro encuentro, Gran Reserva de Hunter se impuso por 4-2 ante Boys Perú, logrando una amplia ventaja en la tabla de posiciones.

Asimismo, el partido programado entre Lagards y Alto Victoria no se realizó por mutuo acuerdo. Cabe mencionar que en esta categoría participan seis equipos.

Comité 5 a la cabeza de Alto Libertad. Foto: V. Medina

Selección de Alto Victoria de Alto Libertad. Foto: Vicente Medina

Más tarde, en la categoría Máster, el equipo del Comité 4 consiguió el 6-1 frente al Comité 1, pues desde un inicio impuso su ritmo con buen manejo del balón y eficacia en el ataque. Esta manera de jugar le permitió asegurar el triunfo que lo perfila como uno de los protagonistas del campeonato.

Así también, la selección del Comité 3 empató 1-1 ante el Comité Alto Victoria. Luego, el equipo del Comité 5 sorprendió y venció 2-0 al Comité 16. Asimismo, el Comité 10 ganó por 1-0 al Comité 8.

En esta tercera fecha, el Comité 9 descansó, a la espera de competir y ganar el ansiado trofeo. (V. Medina)