Este domingo 25 de enero, el FBC Melgar vivirá una nueva edición de su tradicional tarde rojinegra, un evento que marcará su presentación oficial del plantel 2026 de cara a la Liga 2026 y la Copa Sudamericana. El evento se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA.

Bajo ese objetivo, el técnico Juan Reynoso y el plantel esperan que el estadio esté lleno de hinchas roinegros que confían en el equipo para marcar una nueva temporada.

Si bien las puertas estarán abiertas desde las 3:00 p.m., el plato fuerte de la jornada será el partido internacional ante el Club Deportivo Macará de Ambato (Ecuador), programado para las 5:00 p.m. Las actividades estarán acompañadas de agrupaciones como X Dinero, por lo que promete ser una verdadera fiesta rojinegra.

Este encuentro significará el punto de partida del equipo arequipeño rumbo a sus objetivos, en la recta final de su pretemporada. También será una prueba para lo que será su primer encuentro de la Liga contra Cienciano, en un Clásico del Sur, el sábado 31 de enero en la Unsa.

Para el compromiso, Reynoso pondrá al frente a sus mejores jugadores como Cuesta, Vidales, Quagliata, Erustes, Tandazo, Salas, Cabanillas, Alcántar, Deneumostier, Ramos y en el arco a Cáceda.

Mientras que el técnico de Macará, Guillermo Sanguinetti, ya convocó a sus jugadores. En arqueros, Rodrigo Rodríguez, Darwin Cuero; como defensas a Leonard Espinoza, Jairo Jiménez, José Marrufo, Marlon Medranda, Luis Ayala, Jordan Mohor; como volantes a José Cazares, Gastón Blanc, Martín Tello, Carlos Caicedo, Mateo Viera, Jeison Chala; y delanteros a Franco Posse, Federico Paz, Patricio Ramos.

Como se conoce, Melgar ya disputó amistosos a puerta cerrada ante CD Moquegua en Arequipa, obteniendo la victoria.