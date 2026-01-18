El primer amistoso del año para FBC Melgar deja buenas sensaciones de cara a la Noche Rojinegra y el inicio de la Liga 1; los dirigidos por Juan Máximo Reynoso superaron al CD Moquegua en el CAR a puertas cerradas.

El sábado por la tarde se disputaron dos encuentros amistosos en el Centro de Alto Rendimiento de Mollebaya; cada uno de estos partidos consistió en dos tiempos de 25 minutos cada uno.

RESULTADOS

En el primer partido, el cuadro dominó empató sin goles con el recién ascendido. En esta primera prueba, Reynoso alineó a Carlos Cáceda en el arco, Alejandro Ramos, Jesús Alcántar, Horacio Orzán, Yimmy Gamero, Javier Salas, Patricio Núñez, Nicolás Quagliata, Matías Zegarra, Jhonny Vidales y Ryu Yabuki.

Para el segundo duelo, la reciente incorporación rojinegra, Pablo Erustes, marcó un doble, un gol por tiempo, dándole la victoria al equipo mistiano que alineó en este segundo partido con Jorge Cabezudo bajo los tres palos, Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas, Walter Tandazo, Gian Carlo García, Ángel Obando, Nicolás Figueroa, Bernardo Cuesta y Pablo Erustes.

La próxima prueba del rojinegro será ante el campeón del fútbol peruano, Universitario, en un encuentro que se disputará el martes 20 de enero a las 10:30 horas en Lima a puertas cerradas.

Posteriormente, Melgar disputará la Noche Rojinegra el 25 de enero ante el Deportivo Macará en el estadio de la Unsa.