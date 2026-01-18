“Huracán será campeón”, bajo esa premisa inicia la era Jimmy Ojeda al frente del Sportivo Huracán, que celebró sus 99 años de creación en una ceremonia de reconocimiento a sus futuras promesas, con el anhelo de volver a ganar la Copa Perú.

Aunque el cuadro verdolaga cumplió 99 años el pasado 12 de enero, la sesión solemne se programó para el 17 de este mes, donde también se juramentó a la junta directiva electa el año pasado y que estará a cargo de celebrar los 100 años del club pampillano.

En la ceremonia se realizó un reconocimiento al plantel subcampeón del Torneo Federación, categoría Sub-15, y que el próximo año disputará el Torneo Élite Regional junto a clubes de renombre de la región Arequipa.

ANUNCIOS

Aunque se esperaba la presentación del plantel que disputará la etapa distrital en la Liga del Cercado, Ojeda anunció que esto se dará el viernes 23 de enero en el Country Club, pero aseguró que es una plantilla formada por jugadores de experiencia para conseguir el objetivo.

“El plantel está conformado al cien por ciento, son 30 muchachos que nos van a acompañar durante esta dura etapa”, indicó. Julio Begazo será el entrenador técnico y Sandro Torres el gerente deportivo.

Asimismo, comunicó que este año se realizará la primera edición de la Copa “José Luis Quiroz Salas” en honor al dirigente que logró el único título de Copa Perú en la historia del Sportivo Huracán de la edición 1972, definición jugada en Lima. Este torneo servirá para apoyar económicamente al club en el camino hacia sus 100 años.