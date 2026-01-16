Con partidos intensos y gran nivel competitivo, se disputó la sexta jornada de Infantiles U-15 Damas, organizado por la Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

En el primer encuentro, el sexteto de Paucarpata venció por 2 sets a 0 a la selección de Characato, con parciales de 25-16; 25-13, dominando el juego de principio a fin.

Posteriormente, Cayma ratificó su buen momento al superar sin complicaciones a Yura por 2 sets a 0, con parciales de 25-17; 25-08, siendo otro de los triunfos que lo ponen en la cima y más cerca del título.

El partido más emocionante de la jornada lo protagonizaron Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, en un duelo que se definió en tres sets. Tras un inicio favorable para Bustamante por 23-25, el conjunto cerreño reaccionó y terminó llevándose el triunfo por 2-1, con parciales de 25-20; 18-16.

Durante las primeras fechas, Cayma se impuso en cada encuentro, logrando una posición firme. La siguiente fecha será este sábado 17 de enero, iniciando con el enfrentamiento entre Characato y Yanahuara.