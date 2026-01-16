Jhonny Vidales fue elegido dentro del once ideal de la Liga1 temporada 2025. Bernardo Cuesta, ídolo en FBC Melgar, en un gesto de reconocimiento le entregó la distinción. “Contento de estar en el once ideal del 2025. Gracias por el apoyo”, dijo.

Vidales es el goleador peruano del campeonato con 19 anotaciones. Comenzó el campeonato 2025 en las filas de ADT de Tarma donde convirtió 13 goles y en el Torneo Clausura se mudó a la ciudad de Arequipa donde infló las redes en seis oportunidades.

Sus goles y asistencias no pasaron desapercibidos en la Federación Peruana de Fútbol y fue convocado al último micro ciclo de la selección peruana de fútbol, donde jugó un partido amistoso.

Franco Zanelatto espera acreditar una buena temporada en Melgar. Espera levantar su juego bajo la dirección técnica de Juan Reynoso y afirma que el grupo está pensando en el duelo con Cienciano, de la primera fecha en el Torneo Apertura de la Liga 1. “paso a paso, ir cumpliendo objetivos”, señaló.

Melgar está a la espera que se apruebe la incorporación de un séptimo jugador extranjero y reforzar el equipo. Además, se tendría un cupo más de darse la nacionalidad peruana del argentino Pablo Erustes.

PARTIDOS AMISTOSOS

El balón comienza a rodar en FBC Melgar. El equipo rojinegro jugará tres partidos amistosos antes de comenzar el Torneo Apertura.

El primero será el sábado 17 de enero ante Club Deportivo Moquegua, en Arequipa. Luego, el martes 20 de enero visitará a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate. Ambos duelos a puerta cerrada.

El reencuentro con sus hinchas será el domingo 25 de enero desde las 13:30 horas, cuando Melgar enfrente a Club Deportivo Macará de Ecuador en el estadio Monumental UNSA, como parte de la “Tarde Rojinegra”.