A pocas semanas del inicio de la etapa distrital de la Copa Perú 2026, algunas ligas ya confirmaron fecha de inicio y modalidad; otras esperan a reunión de delegados para tomar esta decisión, considerando que el inicio debe ser el 1 de febrero.

En el caso de la Liga del Cercado, esta iniciará el 21 de febrero con la participación de 11 equipos, acuerdo que se tomó entre los delegados de 9 clubes. El sistema del campeonato será una sola rueda de todos contra todos, donde el campeón y subcampeón accederán a la etapa provincial, siendo el escenario deportivo el estadio Melgar.

Para este campeonato, clubes como FBC Aurora, Atlético Universidad y Sportivo Huracán realizaron sus convocatorias de futbolistas entre semana.

De otro lado, la Liga de Cayma comunicó que el inicio de su torneo será el 15 de febrero, cuya modalidad estará compuesta de dos fases, una rueda general y una liguilla.

De otro lado, la Liga de Mariano Melgar convocó para este 12 de enero (7:00 horas) la reunión de clubes de la Primera División para definir el inicio del campeonato, la aprobación de las bases del torneo, el sorteo de fixture, la modalidad de campeonato y el sorteo de la primera y segunda fecha.

Por su parte, en la de José Luis Bustamante y Rivero se planteó el inicio del campeonato para el domingo 1 de febrero, además de una modalidad compuesta por dos fases, la primera de ellas una ronda de todos contra todos y la segunda una liguilla para definir al campeón y los descendidos. No obstante, esta propuesta será debatida por los delegados este lunes.

PASES

Periodo de pase de jugadores será hasta finales de enero; futbolistas quedarán libres después de 1 año en un club.