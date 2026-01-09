La selección de Cayma viene liderando el torneo de vóley infantiles U15-Damas de la Liga Provincial de Vóley de Arequipa, dejando atrás a Characato, Yanahuara, Cerro Colorado, Paucarpata, Yura y Bustamante.

Tras el último choque, realizado este jueves 8 de enero, el conjunto caymeño venció 2-0 a Characato en los parciales de 25-20; 25-14. Este es el tercer triunfo consecutivo del club que busca el título.

En la misma fecha, Bustamante ganó 2-0 a Yanahuara con parciales de 25-15; 25-17. Mientras que Cerro Colorado triunfó por 2-0 a Yura en parciales de 27-25; 25-15.

Con estos resultados, Cayma se posiciona en lo alto de la tabla.

Characato en Infantiles U15 Damas, en vóley Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Paucarpata en Infantiles U15 Damas, en vóley Arequipa. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

La siguiente fecha se desarrollará este sábado 10 de enero con los partidos: Yanahuara frente a Paucarpata, Characato vs. Bustamante, y Cayma contra C. Colorado.