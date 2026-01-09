El entrenador Juan Reynoso bajó la intensidad en los trabajos físicos y puso hace unos días atrás más énfasis en la filosofía de juego que va a emplear durante la temporada 2026 de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Sudamericana, donde tendrá que enfrentar a Cienciano en la ciudad de Cusco.

El DT Reynoso ya alista el primer once que enfrentará al recién ascendido CD Moquegua, partido amistoso que se jugará el 17 de enero en la ciudad de Arequipa, sin público. El duelo con Universitario de Deportes será el 20 de enero en el estadio Monumental de Ate, sin asistentes a las tribunas. Mientras tanto, el 25 de enero recibirá al Deportivo Macará de Ecuador, en la Tarde Rojinegra.

El último en llegar al equipo rojinegro será el venezolano-peruano Jeriel De Santis. El delantero no ha podido salir de Venezuela; los problemas políticos llevaron a la cancelación de vuelos.

Cristian Bordacahar mostró optimismo por lo que viene en la nueva temporada. “Con todo este año, vamos a ver cómo nos va, esperemos que bien”, señaló el extremo nacionalizado peruano.

ECONOMÍA DEL FBC MELGAR

El administrador de FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, informó en el programa deportivo Nada Que No Sepa que el club rojinegro ha podido mantener solidez económica, pese a los 3 millones de dólares que 1190 y la FPF le deben al club rojinegro por los derechos de transmisión de la temporada 2023 y al retraso de hasta 70 días en los pagos del 2025.

Bettocchi señaló que el club cuenta con los ingresos por taquilla y esponsoría. Además, la venta de Jefferson Cáceces a Inglaterra y Kenji Cabrera a Canadá permitieron financiar los gastos corrientes de la temporada 2025.

No obstante, el administrador de Melgar pide que los equipos de categorías menores tengan competencia en el año con otros equipos de clubes profesionales. “Nosotros tenemos categorías menores. Lo ideal sería que jueguen contra otros clubes. Nosotros jugamos frente a academias y eso no nos sirve”, apuntó.