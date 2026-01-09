El FBC Melgar se pronunció tras el comunicado emitido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en el que respondió a las declaraciones del gerente del Club Universitario de Deportes, Álvaro Barco, sobre la organización y situación económica de la Liga 1.

A poco del torneo peruano, la guerra entre los clubes y 1190 Sport pareciera que no tuviera fin. En un reciente comunicado de la FPF, la entidad afirmó que no se ha “quitado” dinero a ningún club y que los ingresos por derechos de televisión “aumentaron en un 20 %”. Esto en referencia a que Álvaro Barco acusara a la FPF de poner en jaque la economía de los equipos de la Liga 1.

Al respecto, el club Melgar se pronunció sobre este comunicado en X (antes Twitter) y cuestionó la rapidez con la que la FPF respondió al dirigente crema, en contraste con la falta de soluciones frente a deudas pendientes.

“Nos encantaría que FPF responda con la misma velocidad y firmeza cuando sus socios comerciales nos deben. Van a ser 3 años sin solución ni apoyo. Seguimos esperando”, escribió el club rojinegro.

COMUNICADO DE FPF

El comunicado de la entidad rectora refiere que hubo una “mejora” en la organización de los últimos años, asegurando también un incremento en ingresos.

“La descentralización de los derechos de televisión impulsó que los partidos puedan verse hoy por diferentes canales y operadoras”, se lee.

📋 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 pic.twitter.com/moxK6NS1zf — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) January 9, 2026