Tras el sorteo oficial del calendario de la Liga 1 2026, el FBC Melgar ya tiene definido su fixture para el Torneo Apertura, el cual empieza el viernes 30 de enero y promete una temporada vibrante para el Dominó y su hinchada rojinegra.

El conjunto arequipeño no solo busca posicionarse en la Liga 1 2026, sino que también quiere estar presente en la Copa Sudamericana de manera firme. Bajo la dirección del técnico Juan Reynoso, necesita imponerse en esta temporada.

Por la primera fecha, Melgar debutará en casa, recibiendo a Cienciano en el Estadio Monumental de la UNSA, en un nuevo capítulo del clásico del sur peruano, que encenderá pasiones en la ciudad de Arequipa.

Mientras que en la fecha 2, el cuadro rojinegro visitará a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el ‘Dominó’ volverá a la ‘Ciudad de los Reyes’ y enfrentará a Alianza Lima en Matute. Los arequipeños tendrán un calendario exigente con varios duelos clave fuera y dentro de casa.

CALENDARIO COMPLETO

Fecha 1 : Melgar vs. Cienciano (UNSA)

: Melgar vs. (UNSA) Fecha 2 : Melgar vs. Sporting Cristal (Alberto Gallardo)

: Melgar vs. (Alberto Gallardo) Fecha 3 : Melgar vs. Deportivo Moquegua (UNSA)

: Melgar vs. (UNSA) Fecha 4 : Melgar vs. FC Cajamarca (Estadio Héroes de San Ramón)

: Melgar vs. (Estadio Héroes de San Ramón) Fecha 5 : Melgar vs. Los Chankas (Estadio Monumental de la UNSA)

: Melgar vs. (Estadio Monumental de la UNSA) Fecha 6 : Melgar vs. Alianza Lima (Estadio Alejandro Villanueva)

: Melgar vs. (Estadio Alejandro Villanueva) Fecha 7 : Melgar vs. Atlético Grau (Estadio Monumental de la UNSA)

: Melgar vs. (Estadio Monumental de la UNSA) Fecha 8 : Melgar vs. ADT de Tarma (Estadio Unión Tarma)

: Melgar vs. (Estadio Unión Tarma) Fecha 9 : Melgar vs. Cusco FC (Estadio Monumental de la UNSA)

: Melgar vs. (Estadio Monumental de la UNSA) Fecha 10 : Melgar vs. Sport Boys (Estadio Miguel Grau)

: Melgar vs. (Estadio Miguel Grau) Fecha 11 : Melgar vs. Universitario (Estadio Monumental de la UNSA)

: Melgar vs. (Estadio Monumental de la UNSA) Fecha 12 : Melgar vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

: Melgar vs. (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) Fecha 13 : Melgar vs. UTC (Estadio Monumental de la UNSA)

: Melgar vs. (Estadio Monumental de la UNSA) Fecha 14: Melgar vs. Comerciantes Unidos (Estadio Juan Maldonado Gamarra)

Melgar vs. (Estadio Juan Maldonado Gamarra) Fecha 15: Melgar vs. Sport Huancayo (Estadio Monumental de la UNSA)

Melgar vs. (Estadio Monumental de la UNSA) Fecha 16: Melgar vs. Juan Pablo II (Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Melgar vs. (Complejo Deportivo Juan Pablo II) Fecha 17: Melgar vs. Alianza Atlético (Estadio Monumental de la UNSA)

El conjunto arequipeño combina clásicos regionales, duelos contra rivales históricos y partidos clave que pueden marcar su aspiración por pelear el título o estar entre los primeros desde el arranque.