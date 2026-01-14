El FBC Melgar ya conoce su camino en la Liga 1 2026, por lo que espera demostrar su valía para quedarse con el título nacional tanto en el fútbol peruano como en la Copa Sudamericana.

De la mano del técnico Juan Reynoso, el club rojinegro hará su debut ante Cienciano, en un clásico del sur, y la fecha ya está establecida: el 31 de enero a las 18:30 horas. El campo será en la propia casa del conjunto arequipeño, el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

El partido válido por la primera fecha será clave para el Dominó, ya que marcará el inicio de una temporada en la que el equipo busca cobrarse revancha tras quedarse muy cerca de alcanzar sus objetivos el año pasado.

Un triunfo en el debut no solo le permitirá sumar puntos, sino también ubicarse en una posición expectante en la tabla, enviando un mensaje claro a sus rivales.

Cabe mencionar que en la temporada 2025, el “León del Sur” venció 2-0 a “El Papá”, con goles de Jhonny Vidales y Nicolás Quagliata. No obstante, en mayo del mismo año, Melgar perdió 1-2.

Este 2026, la hinchada rojinegra confía en que los nuevos refuerzos, Pablo Erustes, Jeriel De Santis, Franco Zanelatto, Jesús Alcántar y Javier Salas, contribuyan a alcanzar el objetivo.