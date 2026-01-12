El equipo de Santa Rosa de Lima del distrito de Paucarpata se coronó ayer campeón en el Torneo de Fútsal Femenino, categoría Sub-12, al superar en la final 8-0 a San Carlos de Miraflores. Las deportistas ganaron la copa y también el derecho de jugar la primera semana de febrero la etapa Nacional en la ciudad de Lima.

En el tercer lugar se ubicó FC Blue Star al ganar 3-1 a Estella Maris. La Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (LIDEFA) organizó el torneo y la jornada dominical se desarrolló en el coliseo Arequipa.

Mientras tanto, el cuadro de San Carlos de Miraflores campeonó en la categoría Sub-10, luego de ganar 4-2 a Atlético JJ Sisa. Ubinas venció en penales a Bue Star, al empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y se quedó con el tercer lugar.

No obstante, la Academia ACD alzó la copa en la categoría Sub-08 tras vencer en la final 3-1 a Salsa Brava. Blue Star ganó 1-0 a San Carlos y fue premiado por obtener el tercer lugar.

SIN GARANTÍA

El encuentro de la categoría Sub-14 entre Santa Rosa de Lima de Paucarpata y San Carlos de Miraflores terminó en el minuto 18 del primer tiempo por falta de garantías, con victoria parcial 3-2 a favor de Santa Rosa.

La deportista Daleska Sánchez (San Rosa de Lima) salió lesionada y la terna arbitral decidió pitar el final del duelo ante la invasión de algunas personas al campo de juego. La futbolista fue retirada del recinto deportivo en brazos ante la ausencia de una camilla y una ambulancia.

El tercer lugar fue para Token FC que ganó 4-3 a Estudiantes de Comunicación. Los organizadores del evento procedieron a la ceremonia de premiación.

El torneo se jugó en el coliseo Arequipa y comenzó con más de 30 equipos distribuidos en las categorías Sub-08, Sub-10, Sub-12 y Sub-14.