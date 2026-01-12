Con gran entusiasmo comenzó al Campeonato de Fútbol Senior, Máster y Libre, organizado por la Asociación del Deporte Alto Libertad en el distrito de Cerro Colorado. La jornada inaugural tuvo como escenario el complejo deportivo Comité 5-6, donde un total de 53 equipos se hicieron presentes para disputar la primera fecha de este tradicional certamen.

El presidente de la junta directiva de la asociación, Javier Alvis, brindó detalles sobre el sistema de competición y las metas de este año. El dirigente informó que la lucha por el campeonato será intensa, ya que solo cinco equipos de las categorías Senior y Máster lograrán clasificar a la liguilla final.

Por su parte, en la categoría Libre, serán seis las escuadras que avancen a la siguiente etapa para disputar el ansiado título de la temporada.

Para asegurar el correcto desarrollo del torneo, la organización ha definido un calendario dividido durante el fin de semana. Los encuentros de la categoría Máster se llevarán a cabo los días sábados, mientras que las categorías de Senior, Libre y el fútbol Damas entrarán en acción los domingos.

RESULTADOS

La primera fecha comenzó con los partidos Máster, La primera victoria de la temporada del Comité 8 que venció 3-1 al Comité 3, Comité 10 goleó 5-1 a Comité 9, el Comité Alto Libertad venció 3-1 al Comité 1 y el Comité 5 ganó 2-1 a Comité 4.

En Senior se dividieron en dos series. En el “A”: Vera Cruz ganó 3-0 a Comité 6, Comité 4 venció 3-0 a Comité 3, Comité 17 superó 3-0 a Alto Víctor y el Comité 8 igualó 0-0 con Comité 1. En el grupo “B”: Comité 12 goleó 4-0 a Comité 14, Comité 11 superó 3-2 a Comité 15. Comité 2 venció 4-1 a Comité 13 y el Comité 5 ganó 3-0 a Comité 16.

En la categoría Libre se presentaron los siguientes resultados: Comité 8 venció 2-1 a Comité 13, Comité 17 igualó 1-1 con Comité 12, Comité 10 ganó 1-0 a Comité 3 y Comité 5 empató 2-2 con Comité Víctor.