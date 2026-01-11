Niños, jóvenes y adultos de la Asociación Riego Chili, en el sector de Cerro Juli, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, recibieron este 10 de enero el nuevo campo deportivo con iluminación solar y otros componentes modernos.

De acuerdo al alcalde distrital, Fredy Zegarra Black, el proyecto beneficiará directamente a cientos de vecinos y se consolidará como un punto de encuentro para el desarrollo físico y social.

El burgomaestre indicó que se recuperan espacios públicos que antes estaban abandonados y hoy se convierten en áreas seguras y modernas para los residentes, con el objetivo de fortalecer el deporte y la recreación.

Dentro de las obras previstas se incluyen graderías, losa de concreto, zona de esparcimiento, cobertura de malla protectora solar, arcos de fútbol, tableros de básquet, un cerco perimétrico y un minigimnasio para los menores.

Además, se cuenta con reflectores LED fotovoltaicos, lo que permite su uso en horario nocturno de manera eficiente y sostenible.