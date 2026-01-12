El Automóvil Club Arequipa (ACA) anunció la realización de la primera fecha del Campeonato Regional de Rally con la competencia “Premio Ciudad de Mollendo”, a realizarse el sábado 24 de enero en la provincia de Islay.

Para el desarrollo de la carrera de autos cerrarán la vía en el tramo de la carretera Panamericana Sur cruce a Moquegua – Tacna hasta el peaje de Matarani, de 07:00 a 15:00 horas.

Esta medida afectará el tránsito de vehículos a Matarani y la ciudad de Mollendo, considerando que es fin de semana y con mayor afluencia de visitantes a las playas. Los empresarios hoteleros, restaurantes y comerciales calculan pérdidas económicas que superarían el millón de soles.

El tradicional rally llega a su edición N° 53 y reúne a los amantes del automovilismo. Los pilotos de la región sur del país se preparan para competir en el sector Quebrada de Guerreros.

El cierre temporal de la vía desde el desvío a Moquegua - Tacna hasta el peaje de Matarani es para garantizar la seguridad de los competidores y de las personas que asistan. Sin embargo, un grupo de pobladores piden que no se realice porque disminuirá la cantidad de visitantes en temporada de verano alta.

De no haber inconvenientes de última hora, la largada simbólica será el viernes 23 de enero desde las 17:00 horas en el muelle turístico de Mollendo. Los asistentes podrán tomarse fotografías con los pilotos y automóviles de carrera.