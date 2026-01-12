El déficit de efectivos policiales y el avance de los terminales informales se han convertido en el principal problema de seguridad en José Luis Bustamante y Rivero. Por ello, el alcalde del distrito, Fredy Zegarra Black, solicitó al nuevo jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, acciones concretas para reforzar el orden y la presencia policial.

La solicitud se dio durante una reunión privada, en donde la autoridad edil advirtió que las comisarías de José Luis Bustamante y Rivero y Simón Bolívar operan con un número de efectivos muy por debajo de lo requerido. Según Zegarra Black, la primera cuenta con apenas 82 policías, cuando debería tener al menos 120, mientras que la segunda funciona con 42 agentes, pese a que la necesidad mínima es de 65.

“El pedido al general es claro: que se incremente el número de efectivos y se fortalezca el patrullaje, porque la reducción de policías afecta directamente la seguridad del distrito”, sostuvo.

TERMINALES INFORMALES EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Otro de los puntos expuestos al general La Madrid fue la situación del transporte informal en los alrededores del terminal terrestre. “En estos momentos sabemos que las muertes se están dando con mayor incidencia por accidentes de tránsito en carretera, y por eso es necesario reforzar el control”, dijo.

Además recordó que durante el 2025 se clausuraron hasta 12 terminales informales en coordinación con la Policía Nacional y la SUTRAN. Por lo que este año se intensificarán las acciones conjuntas para evitar más muertes en carreteras.

Asimismo, pidió reforzar las operaciones de control en la avenida Dolores y zonas aledañas, donde persisten actividades irregulares. Detalló que en los últimos tres años se cerraron 167 locales, se revocaron 18 licencias y ocho establecimientos fueron clausurados de manera definitiva por reincidencia.

La autoridad remarcó que la problemática de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres requiere un trabajo multisectorial permanente y no acciones aisladas, por lo que exhortó al municipio provincial y a los inspectores de transporte a mantener presencia constante, con apoyo policial.

El distrito tiene operativas 69 cámaras de videovigilancia y ejecuta un proyecto para instalar 300 cámaras adicionales a nivel distrital.

