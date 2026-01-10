Un sismo de magnitud 4.0 se registró esta tarde en Arequipa, a las 2:44 p.m., según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó en Mollendo, de la provincia de Islay, Arequipa.
De acuerdo al reporte, la referencia fue a 27 km al NE de Mollendo, Islay - Arequipa, a una profundidad de 25 kilómetros.
La intensidad se sintió en Mollendo con nivel III, y también en ciudades cercanas como la provincia de Arequipa. Ante ello, las autoridades recomiendan mantener la calma y contar con los equipos necesarios ante una emergencia.
CAMANÁ
El temblor de regular intensidad se sintió también en la ciudad de Camaná, poniendo en alerta a los pobladores.
Algunos veraneantes que se encuentran en las playas sintieron el movimiento, optando por retirarse a la orilla con sus familiares. No se presentó ningún herido ni daños materiales.
Los representantes de Defensa Civil realizarán el monitoreo para informar en el transcurso de las horas. (Augusto).