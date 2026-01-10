Sismo de magnitud 4 en Mollendo sacudió a Arequipa. Foto: Captura de pantalla del IGP.
Sismo de magnitud 4 en Mollendo sacudió a Arequipa. Foto: Captura de pantalla del IGP.

Un sismo de magnitud 4.0 se registró esta tarde en Arequipa, a las 2:44 p.m., según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó en Mollendo, de la provincia de Islay, Arequipa.

De acuerdo al reporte, la referencia fue a 27 km al NE de Mollendo, Islay - Arequipa, a una profundidad de 25 kilómetros.

La intensidad se sintió en Mollendo con nivel III, y también en ciudades cercanas como la provincia de Arequipa. Ante ello, las autoridades recomiendan mantener la calma y contar con los equipos necesarios ante una emergencia.

CAMANÁ

El temblor de regular intensidad se sintió también en la ciudad de Camaná, poniendo en alerta a los pobladores.

Algunos veraneantes que se encuentran en las playas sintieron el movimiento, optando por retirarse a la orilla con sus familiares. No se presentó ningún herido ni daños materiales.

Los representantes de Defensa Civil realizarán el monitoreo para informar en el transcurso de las horas. (Augusto).

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS RELACIONADOS