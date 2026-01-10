El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 3.5 se registró este sábado 10 de enero en la región de Arequipa, teniendo como epicentro el distrito de Vítor.

De acuerdo con el reporte de la Entidad, el evento ocurrió a las 10:44 horas y como referencia a 12 km al S de Vitor, en la provincia de Arequipa.

La intensidad del movimiento fue calificada como II-III Vitor, lo que indica que fue percibido de manera leve por los residentes, sin causar mayores daños materiales ni personales.

Ante estos eventos, el IGP recordó a la población la importancia de mantener la calma, revisar sus planes familiares de emergencia y tener a la mano la mochila de emergencia.