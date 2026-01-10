El volcán Sabancaya registró una explosión moderada el pasado 9 de enero a las 3:48 p.m. que generó una columna de cenizas que alcanzó aproximadamente 2,100 metros de altura sobre el cráter. Los vientos dispersaron el material volcánico hacia los distritos de Huambo, Cabanaconde y Tapay, ubicados en la provincia de Caylloma, a unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa.​

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que la explosión forma parte del proceso eruptivo normal del volcán, de acuerdo con el nivel de alerta naranja en el que se encuentra desde septiembre de 2025.​

El director del Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS) del IGP, Dr. Marco Rivera, precisó que debido a la ocurrencia de la explosión se emitió una alerta de dispersión de cenizas con el fin de mantener informadas a las autoridades y a la población afectada.​

Monitoreo permanente las 24 horas

El Centro Vulcanológico Nacional (Cenvul), con sede en Arequipa, mantiene vigilancia permanente las 24 horas del día utilizando redes sísmicas, geodésicas, satelitales y visuales. Este sistema permite brindar información científica oportuna y confiable sobre la evolución del volcán a las autoridades competentes, instituciones vinculadas a la aviación y a la ciudadanía en general.​

El IGP recalcó que, debido al estado eruptivo actual del Sabancaya, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión intermitente de cenizas, gases y vapor de agua son esperadas y se consideran normales, sin que ello implique, por el momento, un cambio significativo en su comportamiento.​

La actividad explosiva registrada recientemente en el volcán Sabancaya forma parte de su proceso eruptivo normal, de acuerdo con el nivel de alerta naranja en el que se encuentra.https://t.co/budk1JDfzh — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 10, 2026

Segundo volcán más activo del Perú

El Sabancaya es el segundo volcán más activo del Perú y se ubica en la provincia de Caylloma. A lo largo de su historia ha presentado emisiones recurrentes de gases, ceniza y explosiones de moderada intensidad.​

El coloso mantiene un proceso eruptivo activo desde noviembre de 2016, con explosiones frecuentes tipo vulcaniana y freatomagmática. En septiembre de 2025, el volcán pasó a alerta naranja tras registrar una fumarola que superó los 5,000 metros de altura.​