Con el inicio del verano, la provincia de Camaná ha experimentado un notable incremento en el número de visitantes, lo que ha generado un aumento en el flujo vehicular. Ante esta situación, la municipalidad ha solicitado refuerzos en la policía para la Unidad de Tránsito y la realización de operativos conjuntos contra el transporte informal que opera desde Arequipa.

El gerente Municipal, Ronald Gonzales Lazo, y el Gerente de Transporte Urbano y Circulación Vial, Gianfranco Lazo Carazas, se reunieron con el General Antonio La Madrid Aliaga, jefe de la Policía en Arequipa, para plantear la necesidad de implementar operativos de alcoholemia y mejorar la seguridad vial, con el objetivo de prevenir accidentes de tráfico en las carreteras de la región.

El General La Madrid se comprometió a destinar 12 de los 100 nuevos patrulleros que recibirán del Gobierno Regional de Arequipa, lo cual ayudará a fortalecer la capacidad operativa de las comisarías y mejorar la respuesta a emergencias. Además, garantizó un aumento progresivo de efectivos policiales, particularmente durante los fines de semana de mayor afluencia.

