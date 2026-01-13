Pablo Erustes anuncia sacrificio y goles con la camiseta de FBC Melgar y lograr el ansiado título de la temporada 2026. El delantero argentino afirma estar bien físicamente y listo para el debut en casa ante Cienciano, por la primera fecha del Torneo Apertura.

Llega procedente de Deportivo Garcilaso, donde jugó 31 partidos registrando 15 goles y 8 asistencias. Es la carta gol que Melgar necesita para alcanzar los objetivos. “Me brindo al máximo cada vez que juego, pueden esperar de mi sacrificio”, señaló.

Erustes destacó las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del club rojinegro. “Canchas, gimnasio y los vestuiarios, todo muy lindo. Para un jugador es soñado. Mis objetivos es darle alegría a los hinchas y al club que tuvo confianza en mi”, dijo.

El club Dominó espera que Pablo Erustes obtenga en las próximas semanas la nacionalidad peruana para no ocupar un cupo de jugador extranjero y de esa manera reforzar el equipo en la línea que más adolezca.

Mientras tanto, el comando técnico dirigido por Juan Reynoso espera que Gregorio Rodríguez sea cedido a préstamo. Dos clubes de Argentina mostraron interés en tenerlo en sus filas.

ZANELATTO

La otra cara de la moneda es el atacante Franco Zanelatto, quien no puede entrenar a la par con sus compañeros porque se recupera de una lesión que arrastra desde que militaba en el club OFI Creta de Grecia.

“En Grecia sufrió varias lesiones y al parecer no hubo un buen trabajo desde el área médica de su anterior club”, señaló Ricardo Bettocchi, administrador del club Melgar.

CALENDARIO

Melgar debutará recibiendo a Cienciano en el estadio Monumental de la UNSA, en un nuevo capítulo del “clásico del sur”. Mientras tanto, en la fecha 2, el cuadro rojinegro visitará a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.