Por séptimo año consecutivo, el XMart Healthy Living Ironman 70.3 Perú Presented by Fuxion vuelve al litoral peruano para que los mejores triatletas del mundo participen en el Perú. El evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026 en la Costa Verde de Chorrillos.

La actividad deportiva reunirá a más de 1200 competidores y la partida y llegada será en la Playa Agua Dulce. Los participantes completarán 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo por la ruta costera y terminarán con 21,1 km de carrera a pie.

El objetivo es clasificar en las categorías Age Group para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 en Nice, Francia, un escenario para cientos de triatletas de decenas de países.

“Estamos emocionados y profundamente orgullosos de que Lima vuelva a brillar en el mapa mundial del triatlón con esta séptima edición del XMart Healthy Living Ironman 70.3 Perú Presented by Fuxion. Contamos con cientos de triatletas inscritos, muchos de ellos peruanos que tendrán la oportunidad de medirse con los mejores”, indicó Daniel de Montreuil, organizador del evento.

Las inscripciones están abiertas en: https://www.ironman.com/races/im703-peru

XMart Healthy Living Ironman 70.3 Perú. Foto: Hunters Visual Studio.

