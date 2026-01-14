Afición tarmeña da un grito al cielo, ya que la localía de la Asociación Deportiva Tarma (ADT) está en riesgo. Pues el estadio Unión Tarma no pasó la inspección de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Fueron dos los factores determinantes para la desaprobación: el gramado y que la obra de iluminación artificial del estadio Unión Tarma está inconclusa.

Aunque meses anteriores tanto el Gobierno Regional de Junín y el consorcio ejecutor, se confirmaba que para enero del 2026 ya estarían listas, esto no ocurrió. La FPF realizó una visita inopinada al estadio Unión Tarma y halló las deficiencias.

Asimismo, el estadio IPD de Huancayo está habilitado con observaciones subsanables.

Si bien es cierto, el gramado no está óptimo al 100%, son las obras de iluminación las que están muy lentas, debido a que tumbaron parte del cerco perímetro.

El Consorcio está pidiendo ahora dos meses más para que la obra sea entregada, aproximadamente en el mes de marzo. Hasta el momento el Gobierno Regional de Junín no se ha pronunciado.

Al respecto el encargado del mantenimiento del Unión Tarma Alex Peña Torres habló con Correo: “Sí, en la visita de la FPF se determinaron algunas observaciones que son superables, es un proceso. Este próximo lunes 19 habrá otra visita y ahí se verá si definitivamente se aprueba o no, pero estoy bien seguro que el ADT jugará en su reducto desde el segundo partido, no perdamos la esperanza de ser localista”, pidió.