Con el propósito de resaltar la importancia ecológica, el turismo y la cultura local de los manglares, un ecosistema único y el último del Pacífico sur de Sudamérica, este domingo 18 se corre la media maratón “Por los caminos del manglar”.

Este evento deportivo está enmarcado en el Festival Regional del Manglar en el distrito de Vice, cuya comuna celebra anualmente para promover su valioso ecosistema, destacando su biodiversidad y declarándolo “Primera Maravilla Turística de Piura” y sitio Ramsar.

TURISMO

La clásica carrera une la plaza principal de Vice con los manglares de San Pedro, atrayendo a miles de visitantes para vivir el deporte, el avistamiento de aves y cultura local, participarán fondistas de la región y de otras partes de la región

Habrá dos categorías: una dedicada sólo a los atletas del distrito y la otra Libre (tanto hombres y mujeres), cuyos 3 primeros puestos se llevarán premios en efectivo de S/1,500; S/1,000 y S/500, respectivamente.