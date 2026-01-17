Desde la salida de Federico Tong de la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la inversión de S/ 20 millones destinada a los estadios Melgar y Umacollo continúa siendo incierta, con la única seguridad de que solo se asignaron S/ 2,9 millones.

La presidenta del Consejo Regional del Deporte - Arequipa, Glissolyn Montaño, precisó que el presupuesto no está perdido, pese a que la aprobación de esta partida, a través de un crédito suplementario, se dio en junio del año pasado.

“La verdad, no sabemos las decisiones, pero eso es lo que se ha asignado. Así que ahora lo que estamos buscando con el nuevo presidente (Sergio Ludueña), es que se asignen los 20 millones”, indicó tras participar de la sesión solemne por el aniversario 99 del club Sportivo Huracán.

El presupuesto debía destinarse para el mantenimiento de las pistas atléticas, butacas y servicios higiénicos de ambos recintos deportivos. “No vamos a decir que se ha perdido porque no sabemos específicamente si se ha invertido en otro presupuesto”, añadió.

PISTA ATLÉTICA

Antes de su salida del IPD, Federico Tong anunció la instalación de una pista atlética para el Centro de Alto Rendimiento de Huancayo y el estadio Umacollo de Arequipa.

Al respecto, Montaño indicó que la pista está adquirida, pero solo está pendiente establecer un cronograma para la instalación.