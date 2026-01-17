Con ambición y compromiso, el defensor mexicano Jesús Alcántar brindó sus primeras declaraciones como jugador del FBC Melgar, dejando en claro que llega a Arequipa con el objetivo de pelear el título de la Liga 1.

El rojinegro adelantó que no solo busca resaltar en el campeonato nacional, sino que también quiere competir en la Copa Sudamericana para despegar en el fútbol.

Al ser consultado sobre qué le atrajo del proyecto, Alcántar respondió que en Melgar se está armando un equipo que busca ser campeón. "Me ilusiona poder competir en la Sudamericana, algo que nunca tuve oportunidad. Hacer lo mejor para poder salir campeón en la liga", declaró en Melgar TV.

En cuanto a sus características futbolísticas, Alcántar destacó que puede aportar físico, juego aéreo y buena salida con el balón, además de fortaleza en los cruces defensivos.

“Ir fuerte en los cruces, creo que puedo aportar en eso. Mi compromiso es máximo con todos; que sepan que van a tener un compañero más, un hermano para esta familia. Estoy ansioso de ver a la afición rojinegra este 25 de enero”, resaltó.

El defensor también resaltó el buen ambiente en sus primeras semanas en la ciudad, alegando que se cuenta con buenas canchas y se podrá trabajar muy bien para alcanzar el objetivo.