Universitario de Deportes presentó oficialmente a sus refuerzos para la temporada 2026, entre los que destacan Sekou Gassama, Miguel Silveira y Lisandro Alzugaray, en una conferencia realizada un día antes de la Noche Crema.

Los futbolistas se suman a los ya anunciados Héctor Fertoli y Caín Fara, completando así el primer bloque de incorporaciones del club para la nueva campaña.

Durante la presentación, Gassama explicó el retraso en su incorporación a la pretemporada debido a motivos personales y afirmó llegar con ilusión y compromiso para recuperar su mejor nivel.

En tanto, el brasileño Miguel Silveira se mostró entusiasmado por integrarse a un club de la magnitud de Universitario y resaltó la importancia de la Noche Crema y de los objetivos trazados para la temporada.

Por su parte, Lisandro Alzugaray aseguró que su decisión de fichar por el cuadro crema fue sencilla, al estar acostumbrado a la exigencia y presión de equipos grandes.

En la conferencia también participaron Héctor Fertoli y Caín Fara, quienes expresaron su expectativa por defender la camiseta de Universitario y por vivir su primera Noche Crema junto a la hinchada.