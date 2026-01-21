En ceremonia especial desarrollada la noche del martes, juramentó el renovado directorio de la Comisión de Árbitros de Arequipa (CODAR), ente de apoyo de la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa.

Con esta medida se le retira la confianza a Matilde Luque Villasante, y se le da la responsabilidad de conducir el arbitraje arequipeño al ex árbitro Mauro Ruelas Huacasi.

Es importante señalar que, una vez que Mauro Ruelas Huacasi recibió la confianza de la LIDEFA, este completó su directorio, el mismo que fue aprobado por la LIDEFA y en la noche de ayer fue presentado oficialmente.

Resaltar que el directorio ha quedado conformado de la siguiente manera:

Presidente : Mauro Marcos Ruelas Huacasi.

: Mauro Marcos Ruelas Huacasi. Vicepresidente : Pablo César Postigo Carpio.

: Pablo César Postigo Carpio. Secretario : Dante Quiroz Campos.

: Dante Quiroz Campos. Jefe de la Unidad Técnica: Flavio Lucio Ponce Cayani.