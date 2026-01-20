FBC Melgar jugó hoy dos partidos amistosos contra Universitario de Deportes, en Lima. Los dos primeros tiempos de 30 minutos cada uno favoreció a los locales por el marcador de 3-1; mientras tanto, en los últimos dos la victoria correspondió a los rojinegros por 1-0, haciendo el global de 3-2.

El entrenador Juan Reynoso envió el primer once inicial con: Jorge Cabezudo, Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Horacio Orzán, Nelson Cabanillas, Javier Salas, Gian Carlo García, Ángel Obando, Pablo Erustes, Nicolás Figueroa y Bernardo Cuesta.

El equipo de Arequipa se mostró impreciso en los pases y por errores propios llegaron los goles de Universitario. El primero fue de Matías Di Benedetto (9′ PT), Jairo Concha (1 ST) aumentó la cuenta de un fuerte disparo de largo distancia y Edison Flores (14′ ST) sentenció el primer amistoso. Nicolás Figueroa (23 ST) descontó para Melgar.

El DT Reynoso cambió el equipo para el segundo encuentro amistoso: Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra, Walter Tandazo, Lautaro Guzmán, Patricio Núñez, Nicolás Quagliata, Jhonny Vidales y Ryu Yabiku.

El desempeño de Melgar mejoró con la inclusión de jugadores como Guzmán y Quagliata, el peso ofensivo de Vidales y en defensa Alcántar que mostró sólido en el juego aéreo.

Vidales (21′ TT) anotó el gol que le dio la ventaja a los rojinegros. La cuenta pudo aumentar en el cuarto tiempo pero Guzmán erró en la ejecución del penal.

Melgar quedó expedito para reencontrarse el domingo 25 de enero con sus hinchas en la Tarde Rojinegra, día que la administración del club presentará en sociedad al plantel 2026. para cerrar con broche de oro, jugará un partido amistoso con Deportivo Macará de Ecuador.