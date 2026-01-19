Así empezamos. En un partido de presentación en el estadio Héroes de San Ramón, el recién ascendido FC Cajamarca derrotó al Vendaval Celeste por la mínima diferencia. Ambos hicieron su tarea tras una dura temporada.

Desde el inicio del duelo se mostró emocionante y por momentos friccionado. A los 34 minutos la más clara fue para la Asociación Deportiva Tarma (ADT), con centro de Arthur Gutierrez y Ydiyoshi Arakaki no supo aprovechar.

Pero al minuto ante un buen centro de José Gallardo aparece dentro del área y de cabeza el ex volante de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, anota el gol cajamarquino. Luego llega la replica y a los 43 minutos Joao Rojas enfila un potente remate y no llega el golero Jonathan Medina y llega el empate del conjunto tarmeño.

Todo era parejo pero ante una jugada inteligente de Hernán Barcos asiste a Jonathan Betancourt y llega el segundo para Cajamarca.

En el segundo episodio no hubo goles por los cambios en ambos equipos en demasía que se complicó en el desarrollo del encuentro. FC Cajamarca hizo 8 cambios y ADT 7.

A los 84 minutos casi llega el empate. Ronny Biajo se había proyecto solo de cabeza, pero la pelota salió cerca de uno de los parantes y culmina el partido con la victoria de FC Cajamarca. Todo estaba dicho.