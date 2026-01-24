La Liga Distrital Mixta de Básquetbol del distrito Veintiséis de Octubre realiza el Campeonato de Selección y Competencia de la categoría U19, en las ramas de damas y varones a realizarse hoy desde las 4:30 p.m. en el Coliseo Municipal Bolivarianos.

Esto con el objetivo de mantener el básquetbol en constante competencia, brindando a los jóvenes deportistas espacios continuos de participación.

Este coliseo será el escenario donde se albergará a destacados equipos y deportistas en este importante evento que permitirá identificar y seleccionar a los mejores talentos juveniles del básquetbol piurano.

FINALIDAD

Este campeonato tiene como finalidad conformar la Selección de Piura U19, tanto en damas como en varones, la cual representará a la región en el torneo oficial organizado por la Federación Peruana de Básquetbol a nivel nacional.

La organización agradece el respaldo de dirigentes, entrenadores, padres de familia y personas que apoyan de manera constante a la Liga, lo cual permite seguir fortaleciendo el básquet local y organizar eventos deportivos de calidad.

Fue fundado en el año 2025 y viene desarrollando un trabajo sostenido en favor del crecimiento del básquetbol, promoviendo la práctica en todas las categorías, desde menores hasta mayores.