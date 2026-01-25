La temporada del automovilismo arequipeño se inició con el Rally Premio Ciudad de Mollendo que se realizó este sábado y coronó a Richard Navarro y Roberto Cabanillas como ganadores en la categoría Rally 4 FIA.

El premio organizado por el Automóvil Club Arequipa se realizó a través de 4 especiales, los cuales se corrieron entre el peaje de Matarani y la Boca de Guerreros, sobre 100 kilómetros de asfalto en recorrido de ida y vuelta.

En la categoría NS, Marko Garces y Nicolas Pacheco hicieron un tiempo de 40 minutos 44 segundos, mientras que en TIN (Turismo Integral Nacional), Luis Méndez y Giancarlo Bustos consiguieron el primer lugar con un tiempo de 42 minutos y 52 segundos.

En Super Turismo, Romberg Rodríguez y Miguel Pinazo completaron la ruta en 49 minutos y 31 segundos, mientras que en Super 2000 la victoria fue para la dupla Karem Quispe y Mario Velásquez, con un tiempo de 47 minutos y 16 segundos. Tras la premiación, Karem Quispe señaló que esta es su primera vez en el Rally de Mollendo: “Estoy definiendo si es que corro todas las fechas del Automóvil Club Arequipa o del Automóvil Club Juliaca, me encantaría correr las dos”, señaló.

Por su parte, José Miguel Herrera y Brian Cáceres concretaron un tiempo de 41 minutos y 54 segundos en la categoría Super 1600.

Cabe señalar que la primera carrera automovilística que se realizó en Mollendo por parte del Automóvil Club Arequipa data de 1954.