El estadio de “La Tomilla” fue el escenario para la presentación oficial del Club Deportivo Los Ángeles de Cayma, que para esta temporada 2026, presentaron a su nuevo director técnico, un exjugador de antaño, un gran referente local; nos referimos a Luis “Puchito” Flores.

Bajo el liderazgo de su presidente, Rodolfo Aquepucho, el cuadro caymeño reafirmó su compromiso de protagonismo en la Copa Perú, un objetivo que este año cobra un matiz especial al conmemorarse el 50.° aniversario de fundación de la institución.

MISIÓN DEL EQUIPO

El experimentado estratega arequipeño, reconocido por su capacidad para ascender equipos y su profundo conocimiento del fútbol local, encabeza un equipo de trabajo de primer nivel completado por Sixto León como preparador físico y Omar Alapa en la preparación de arqueros.

Bajo el lema “estamos listos para dejarlo todo en la cancha”, el club inicia sus trabajos de pretemporada con la mística renovada. El presidente Aquepucho enfatizó que la conformación de este grupo humano busca honrar la historia del club en un año donde no se escatimarán esfuerzos para alcanzar la gloria deportiva y regalarle a Cayma el ascenso tan anhelado. “Vamos a trabajar de la mano con el profesor Flores, sabemos de su trayectoria y del esfuerzo de todos los chicos, vamos a lograrlo”, dijo Aquepucho tras la presentación del equipo.