Al menos 22 deportistas arequipeños estarán con los mejores triatletas del mundo que regresan a Perú para competir en séptimo año consecutivo en el Xmart Healthy Living Ironman 70.3 Perú presented by Fuxion, que se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026 en Costa Verde de Chorrillos, Lima.

Este evento de talla internacional reunirá a más de mil 200 competidores en una jornada que tendrá como partida y llegada la Playa Agua Dulce. Los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1,9 kilómetros de natación en las refrescantes aguas del océano Pacífico, 90 kilómetros de ciclismo por la rápida ruta costera y finalizará con 21,1 kilómetros de carrera a pie, persiguiendo el sueño de cruzar la meta y proclamarse Ironman.

Competirán triatletas de decenas de países, entre ellos los arequipeños: Mauricio Maldonado, Diego Valdivia, Luis Delgado, Rodrigo Dongo, Juan Córdova, Ricardo Vizcarra, Frederick Hawie, Adrián Franco, Braulio Campana, Samuel Torres, Juan Del Castillo, Alfredo Fronts, Geanmarco Ochoa, Carlos Cuadros, Luis Pradinett, Gonzalo Ticona, Andrés Dávila, Sthip Choque, Patricia Lozano, Michael Talavera, Petter Cossio y Elvio Tito.

El premio mayor es uno de los codiciados cupos de clasificación en las categorías Age Group para el Campeonato Mundial Ironman 70.3, a realizarse en la ciudad de Nice, Francia, un escenario legendario que espera a los mejores del planeta.

La élite profesional estará presente con destacados atletas que elevarán el nivel de la competencia. “Contamos con cientos de triatletas inscritos, muchos de ellos peruanos que tendrán la oportunidad de medirse con los mejores”, señaló Daniel de Montreuil, organizador del evento. Las inscripciones aún están abiertas en: https://www.ironman.com/races/im703-peru.