Veinte clubes de primera y segunda división de la Liga Distrital de Fútbol de José Luis Bustamante y Rivero estrenarán nueva piel gracias a la municipalidad distrital, que por cuarto año consecutivo otorga indumentaria deportiva a los equipos que participan en la Copa Perú. La entrega incluyó camisetas, shorts y balones, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol distrital en ambas categorías.

Los clubes beneficiados de la primera división son: ADF CIDEO, Atlético Simón Bolívar, Deportivo San Martín Arequipa, Sporting Company, Sportivo Arequipa, DTC Satélite Chico, Atlético Nacional Arequipa, FBC Do Brasil, FBC Simón PCJ y Toro FC Junior. Mientras que en la segunda división recibieron implementación: Ciclón Dolores, FBC Big Castle, Sportivo FC Arequipa, Atlético Nacional Bustamante, Toro FC, Deportivo Temperley Junior, Cultura Estudiantil, Cantolao Bustamante, Tenorio Capibara FC y Asociación Club Junior.

Al respecto, el presidente de la Liga Distrital de Fútbol de José Luis Bustamante y Rivero, Rolando Coaguila, agradeció el respaldo municipal y destacó la importancia de este apoyo para los clubes. “Es determinante, porque de lo contrario muchos equipos no participarían por el costo de los uniformes, un esfuerzo económico que la mayoría de los clubes no puede asumir”, señaló.

Coaguila también resaltó los logros deportivos alcanzados por la liga, especialmente en las categorías menores, donde se cuenta con un subcampeón nacional en la categoría Sub-8, además de campeones y subcampeones a nivel departamental, reflejando el crecimiento y competitividad del fútbol en el distrito.