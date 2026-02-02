La joven deportista arequipeña Samantha Catalina Perea Mandujan conquistó la medalla de oro en el primer ranking nacional de taekwondo, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo, realizado en la VIDENA de Lima.

Con esta medalla, se convirtió en la única representante de Arequipa en alcanzar el primer lugar en su categoría. Según su madre, Herminia, la joven promesa participó en un campamento, tras lo cual viajó a Lima el 25 de enero.

Su participación decisiva se dio el sábado 31 de enero, jornada en la que demostró un alto nivel técnico, disciplina y fortaleza mental.

Este logro marca un nuevo hito en su carrera deportiva, consolidándola como una de las promesas de esta disciplina. Debido a su desempeño, en el 2026, logró ingresar a la preselección nacional de taekwondo del Perú.

Samantha Perea gana medalla de oro en ranking nacional de taekwondo. Foto: GEC.

PROMESA DEL TAEKWONDO

Samantha, desde muy joven, afrontó un reto en el que participó del torneo Panamericano Infantil en la capital de la República, donde asistieron deportistas de todo el continente.

Además, la deportista de la Academia de King logró su cupo dentro del equipo peruano el 8 de setiembre de 2023 en un torneo selectivo de su categoría que se realizó en la Videna.

La joven promesa empezó a practicar este deporte a los 2 años. Samantha es el orgullo de sus padres José Perea y Herminia Mandujan Andrés, junto a su hermano Samuel Eduardo.

VIDEO: AREQUIPEÑA RECIBE MEDALLA DE ORO







