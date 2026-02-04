Este martes 3 de febrero se jugó una fecha más del torneo de vóley en Arequipa, en la categoría Infantiles U-13 Damas, donde se vivieron momentos de infarto.

Los encuentros se realizaron en el Coliseo Arequipa, Cercado, en el que ocho equipos disputan el título de campeones. Para este nivel, faltan seis fechas de clasificación y dos de liguilla, según los organizadores de la Liga Provincial de Voleibol Arequipa.

Durante el primer encuentro, Bustamante ganó por 2 sets a 0 a Cerro Colorado, en los parciales de 25-15; 25-23. Luego, Paucarpata venció 2-0 a Yura con los parciales de 25-03; 25-12.

Más tarde, Alto Selva Alegre se impuso por 2 sets a 0 al elenco de Characato, en los parciales de 25-21; 25-20. Asimismo, Miraflores logró imponerse fácilmente por 2-0 a Yanahuara con los parciales de 25-09; 25-10.

Miraflores en torneo de vóley U13 Damas en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Vóley Arequipa.

Yanahuara en torneo de vóley U13 Damas en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Vóley Arequipa.

Yura en torneo de vóley U13 Damas en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Vóley Arequipa.

Characato en torneo de vóley U13 Damas en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Vóley Arequipa.