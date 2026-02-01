Arequipa se luce en la final nacional del torneo “Creciendo con el Fútbol”; en la categoría Sub-06, los Elegantes de Cerro Verde obtuvieron la medalla de plata, mientras que en la Sub-08, EGB se colocó entre los 8 mejores del país.

La final nacional se juega en Trujillo desde el 26 de enero, con la participación de 28 equipos en la Sub-06, donde salieron airosos del grupo F, empatando 2 a 2 con San Martín, venciendo 5 a 2 a Madre de Dios y doblegando 1 a 0 a Tumbes.

En octavos de final aplastó de 6 a 0 a Junín. En cuartos de final igualó sin goles con Piura, pero, en los penales, salió airoso. Para las semifinales, enfrentó al local, Trujillo, con un contundente 3 a 0. Pese a esta racha, en la final del 28 de enero, perdió por 1 a 0 ante Lanús de Lima.

SUB-08

El EGB inició su travesía en Trujillo el 30 de enero; aunque perdió su primer partido 4 a 0 ante San Martín, en su segundo encuentro obtuvo una victoria de 2 a 1 ante Madre de Dios, y en el tercer partido de grupo venció 2 a 0 a Tumbes.

En octavos de final derrotó 3 a 2 a Chiclayo; sin embargo, en cuartos de final no pudo superar a Bazalar de Trujillo, cayendo por 2 a 0 y terminando entre los 8 mejores a nivel nacional.