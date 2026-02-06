Este jueves se desarrolló una jornada más del torneo de voleibol en la categoría Infantiles U-13, en el que se disputaron partidos intensos con marcadores muy ajustados. El escenario fue el Coliseo Arequipa, donde los encuentros generaron gran sorpresa en el público.

Los partidos empezaron a partir de las 17:15 horas. El primer encuentro se lo llevó Paucarpata por 2 sets a 0 frente a Cerro Colorado con los parciales de 25-07; 25-21.

Para el segundo encuentro, la competitividad escaló, pues la selección de Characato venció por 2 sets a 1 al sexteto de Yanahuara, en los parciales de 23-25; 25-22; 15-10. El encuentro generó gritos desde las bancas.

En el penúltimo partido, el elenco de Miraflores ganó 2-0 a la selección de Yura. Los parciales fueron 25-09; 25-10, y causaron emoción en los asistentes.

Asimismo, para el último encuentro, José Luis Bustamante volvió a transmitir emociones, pues terminó triunfando con un marcador casi parejo, 2-1 a Alto Selva Alegre, en los parciales de 16-25; 25-15; 15-02.