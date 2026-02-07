Este sábado se dio inicio a la Copa Perú en Arequipa, y las ligas distritales de Cerro Colorado y Paucarpata fueron las primeras en abrir la temporada del tradicional fútbol macho. El gran objetivo de los clubes es alcanzar un boleto a la Liga 2 del 2027, y ambos distritos inauguraron la Fecha 1 con encuentros atractivos y cargados de intensidad.

En Cerro Colorado, 12 equipos comenzaron con la disputa por el primer título local. Son 11 fechas que se disputarán.

INTENSOS PARTIDOS

En el estadio Arturo Díaz Huerta se disputaron dos encuentros. En el partido inaugural, CAR Racing Club fue contundente y goleó 7-0 a Lion Club Arequipa, en un compromiso donde se impuso su juego desde los primeros minutos.

Los goles fueron anotados por Kenyhi Rodríguez (2), Miguel Ccama (2), y Brayton Aranzamendi Rojas (3). La superioridad del ganador se reflejó tanto en el dominio del balón como en la efectividad frente al arco rival, sellando una victoria clara en el debut copero. El conjunto de Racing suma sus primeros tres puntos.

Lion Club Arequipa en la Copa Perú de Cerro Colorado. Foto: Vicente Medina.

El segundo encuentro se dio entre Real Castilla, que cumple 50 años (Bodas de Oro) frente a la Academia Transportes del Carpio. En un partido intenso y bastante parejo de principio a fin, Real Castilla logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante Carpio. El único tanto del compromiso fue anotado por Carlos Pinto. (V. Medina).

Real Castilla en la Copa Perú de Cerro Colorado. Foto: V. Medina.

Transportes del Carpio en la Copa Perú de Cerro Colorado. Foto: Vicente Medina.

PAUCARPATA

Por otro lado, la liga de Paucarpata también empezó con la primera fecha. Desde el estadio Modelo Ciudad Blanca, se jugaron tres encuentros y los clubes buscan el título provincial.

En un primer momento, la selección de Total Clean terminó goleando por 5-1 a Guardia Civil. El partido fue claro y dominante, sumando los primeros puntos. Para el segundo encuentro de la tarde, programado para las 13:00 horas, Ángeles Fox terminó venciendo por la mínima diferencia de 3-2 ante EGB Arequipa.